Economia del token e analisi del prezzo di Beny Bad Boy (BBB)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Beny Bad Boy (BBB), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Fornitura totale: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Fornitura circolante: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.53M $ 7.53M $ 7.53M Massimo storico: $ 0.00514351 $ 0.00514351 $ 0.00514351 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00316186 $ 0.00316186 $ 0.00316186