Economia del token e analisi del prezzo di Belgian Malinois (BELG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Belgian Malinois (BELG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 604.99K Fornitura totale: $ 946.07K Fornitura circolante: $ 916.07K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 624.81K Massimo storico: $ 3.62 Minimo storico: $ 0.02682373 Prezzo attuale: $ 0.663941