Prezzo di Beercoin 2 (BEER2)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BEER2:

--
----
+0.10%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Beercoin 2 (BEER2)
Informazioni sui prezzi di Beercoin 2 (BEER2) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-4.20%

+0.17%

+2.75%

+2.75%

Il prezzo in tempo reale di Beercoin 2 (BEER2) è --. Nelle ultime 24 ore, BEER2 ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BEER2 è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BEER2 è variato del -4.20% nell'ultima ora, del +0.17% nelle 24 ore e del +2.75% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Beercoin 2 (BEER2)

$ 119.72K
$ 119.72K$ 119.72K

--
----

$ 159.84K
$ 159.84K$ 159.84K

395.56B
395.56B 395.56B

528,115,872,594.933
528,115,872,594.933 528,115,872,594.933

L'attuale capitalizzazione di mercato di Beercoin 2 è $ 119.72K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BEER2 è 395.56B, con una fornitura totale di 528115872594.933. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 159.84K.

Cronologia dei prezzi di Beercoin 2 (BEER2) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Beercoin 2 a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Beercoin 2 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Beercoin 2 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Beercoin 2 in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.17%
30 giorni$ 0-12.54%
60 giorni$ 0-44.73%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Beercoin 2 (BEER2)

While Beercoin has brought together a vibrant community and now is the time to make it even better and stronger than ever. Let’s get back to the bar and bring excitement and joy with us! Why Beer 2.0? A letter to better community Have you ever dreamt of a better version of $BEER? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip $BEER 2.0. Beer 2.0 will feature a streamlined token distribution, reducing the total supply to enhance scarcity and value. This approach mirrors the effective strategies seen in projects like Trump Coin, which launched with a total supply of 1 billion tokens, with 80% allocated to creators and affiliates, and 20% made available to the public

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Beercoin 2 (BEER2)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Beercoin 2 (USD)

Quanto varrà Beercoin 2 (BEER2) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Beercoin 2 (BEER2) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Beercoin 2.

Controlla subito la previsione del prezzo di Beercoin 2!

BEER2 in valute locali

Economia del token di Beercoin 2 (BEER2)

Comprendere l'economia del token di Beercoin 2 (BEER2) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BEER2!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Beercoin 2 (BEER2)

Quanto vale oggi Beercoin 2 (BEER2)?
Il prezzo in tempo reale di BEER2 in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BEER2 in USD?
Il prezzo attuale di BEER2 in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Beercoin 2?
La capitalizzazione di mercato per BEER2 è $ 119.72K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BEER2?
La fornitura circolante di BEER2 è 395.56B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BEER2?
BEER2 ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BEER2?
BEER2 ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BEER2?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BEER2 è -- USD.
BEER2 salirà quest'anno?
BEER2 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BEER2 per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

