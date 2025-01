Che cos'è Beer Can Island (BCI)

The World famous Beer Can Island located in Tampa Bay is first ever private island to launch it's own crypto coin! This is not just another meme coin, but will have real world value on the island! Memberships will be replaced with $BCI token holders. The $BCI token will also be a valid form of payment on the island at the tiki bar for food, beverage, merchandise and concerts. See you on the island!

Risorsa Beer Can Island (BCI) Sito web ufficiale