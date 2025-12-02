Economia del token e analisi del prezzo di Beaver Coin (BEAVER)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Beaver Coin (BEAVER), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K Fornitura totale: $ 709.65M $ 709.65M $ 709.65M Fornitura circolante: $ 694.48M $ 694.48M $ 694.48M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.64K $ 7.64K $ 7.64K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0