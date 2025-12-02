Economia del token e analisi del prezzo di BEAST SELLER (BEAST)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BEAST SELLER (BEAST), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 247.08K $ 247.08K $ 247.08K Fornitura totale: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Fornitura circolante: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 247.08K $ 247.08K $ 247.08K Massimo storico: $ 0.101404 $ 0.101404 $ 0.101404 Minimo storico: $ 0.00284109 $ 0.00284109 $ 0.00284109 Prezzo attuale: $ 0.00355922 $ 0.00355922 $ 0.00355922