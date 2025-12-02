Economia del token e analisi del prezzo di Bean Coin (BEAN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bean Coin (BEAN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 332.25K $ 332.25K $ 332.25K Fornitura totale: $ 898.25M $ 898.25M $ 898.25M Fornitura circolante: $ 898.25M $ 898.25M $ 898.25M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 332.25K $ 332.25K $ 332.25K Massimo storico: $ 0.00223583 $ 0.00223583 $ 0.00223583 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00036989 $ 0.00036989 $ 0.00036989