Che cos'è BEAMCAT (BCAT)

BEAMCAT is the first memecoin on the Merit Circle Beam network. We currently do not have any utility or roadmap. We are just here to support the beam ecosystem and spread awareness. Our goal is to put our community first and bring a smile to your face. We've brought beam it's highest volume ever and are the most traded coin outside of USDC and AVAX.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa BEAMCAT (BCAT) Sito web ufficiale