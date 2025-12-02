Economia del token e analisi del prezzo di Base Carbon Tonne (BCT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Base Carbon Tonne (BCT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Fornitura totale: $ 21.11M $ 21.11M $ 21.11M Fornitura circolante: $ 21.11M $ 21.11M $ 21.11M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Massimo storico: $ 8.6 $ 8.6 $ 8.6 Minimo storico: $ 0.145607 $ 0.145607 $ 0.145607 Prezzo attuale: $ 0.166718 $ 0.166718 $ 0.166718