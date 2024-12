Che cos'è Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.

Risorsa Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Sito web ufficiale