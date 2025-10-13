Economia del token e analisi del prezzo di Balsa MM Fund (BMMF)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Balsa MM Fund (BMMF), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Fornitura totale: $ 47.51M $ 47.51M $ 47.51M Fornitura circolante: $ 47.51M $ 47.51M $ 47.51M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Massimo storico: $ 0.073608 $ 0.073608 $ 0.073608 Minimo storico: $ 0.070272 $ 0.070272 $ 0.070272 Prezzo attuale: $ 0.073376 $ 0.073376 $ 0.073376