Economia del token di Ballz of Steel (BALLZ)
Economia del token e analisi del prezzo di Ballz of Steel (BALLZ)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ballz of Steel (BALLZ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Ballz of Steel BALLZ
Drop. Bounce. Win!
Ever wanted to drop balls and win BIG? 🚀
Ballz of Steel is here to make your Plinko dreams come true! Play for FREE in Telegram. Engage in the excitement, accumulate points, and prepare yourself for the unveiling of spectacular airdrop rewards that await you! 🪂💰
All you need is to drop your balls and watch your rewards pile up. Dive into the game, achieve high scores, and emerge victorious
Economia del token di Ballz of Steel (BALLZ): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Ballz of Steel (BALLZ) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token BALLZ che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token BALLZ possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di BALLZ, esplora il prezzo in tempo reale del token BALLZ!
Previsione prezzi di BALLZ
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi BALLZ? La nostra pagina di previsione dei prezzi di BALLZ combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy