Economia del token e analisi del prezzo di Bag on Bonk (BAG)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bag on Bonk (BAG), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 119.54K $ 119.54K $ 119.54K Fornitura totale: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Fornitura circolante: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 119.54K $ 119.54K $ 119.54K Massimo storico: $ 0.0010115 $ 0.0010115 $ 0.0010115 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00011956 $ 0.00011956 $ 0.00011956