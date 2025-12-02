Economia del token e analisi del prezzo di Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 142.32K $ 142.32K $ 142.32K Fornitura totale: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Fornitura circolante: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 142.32K $ 142.32K $ 142.32K Massimo storico: $ 2.21 $ 2.21 $ 2.21 Minimo storico: $ 0.061061 $ 0.061061 $ 0.061061 Prezzo attuale: $ 0.103214 $ 0.103214 $ 0.103214