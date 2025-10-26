Il prezzo in tempo reale di BabyUnicorn oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BABYU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BABYU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di BabyUnicorn oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BABYU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BABYU su MEXC ora.

Prezzo di BabyUnicorn (BABYU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BABYU:

$0.00015593
-0.30%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di BabyUnicorn (BABYU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:35:16 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di BabyUnicorn (BABYU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
Min sulle 24h
$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
+0.19%

-0.38%

-20.55%

-20.55%

Il prezzo in tempo reale di BabyUnicorn (BABYU) è --. Nelle ultime 24 ore, BABYU ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BABYU è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, BABYU è variato del +0.19% nell'ultima ora, del -0.38% nelle 24 ore e del -20.55% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di BabyUnicorn (BABYU)

$ 155.90K
--
$ 155.90K
999.84M
999,843,407.961523
L'attuale capitalizzazione di mercato di BabyUnicorn è $ 155.90K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BABYU è 999.84M, con una fornitura totale di 999843407.961523. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 155.90K.

Cronologia dei prezzi di BabyUnicorn (BABYU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di BabyUnicorn a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di BabyUnicorn in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di BabyUnicorn in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di BabyUnicorn in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.38%
30 giorni$ 0-52.29%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è BabyUnicorn (BABYU)

Introducing BabyU the first in the world Unicorn AI TOY– Where AI Meets Playfulness & Learning

Visit: babyu.tech

Hello Crypto & Tech Community,

We’re excited to unveil BabyU (BABYU) — an innovative project blending AI-powered educational toys with cryptocurrency utility, designed to spark creativity, learning, and playful exploration.

What Is BabyU? • BabyU develops intelligent toys and educational tools that use AI to engage children in learning, creativity, and interactive play. • The project envisions a future where smart toys not only entertain, but also teach, adapting to each child’s pace and needs.
• Importantly, BabyU tokens (BABYU) will be integrated as a payment method within the eco-system — meaning you can use BABYU to purchase AI toys and educational products.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa BabyUnicorn (BABYU)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di BabyUnicorn (USD)

Quanto varrà BabyUnicorn (BABYU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset BabyUnicorn (BABYU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per BabyUnicorn.

Controlla subito la previsione del prezzo di BabyUnicorn!

BABYU in valute locali

Economia del token di BabyUnicorn (BABYU)

Comprendere l'economia del token di BabyUnicorn (BABYU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BABYU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a BabyUnicorn (BABYU)

Quanto vale oggi BabyUnicorn (BABYU)?
Il prezzo in tempo reale di BABYU in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BABYU in USD?
Il prezzo attuale di BABYU in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di BabyUnicorn?
La capitalizzazione di mercato per BABYU è $ 155.90K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BABYU?
La fornitura circolante di BABYU è 999.84M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BABYU?
BABYU ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BABYU?
BABYU ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di BABYU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BABYU è -- USD.
BABYU salirà quest'anno?
BABYU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BABYU per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di BabyUnicorn (BABYU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

