Economia del token e analisi del prezzo di AutoAir AI (AAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AutoAir AI (AAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 45.70K $ 45.70K $ 45.70K Fornitura totale: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Fornitura circolante: $ 33.25M $ 33.25M $ 33.25M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 137.45K $ 137.45K $ 137.45K Massimo storico: $ 0.333577 $ 0.333577 $ 0.333577 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00137454 $ 0.00137454 $ 0.00137454