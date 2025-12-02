Economia del token e analisi del prezzo di Australian Digital Dollar (AUDD)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Australian Digital Dollar (AUDD), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Fornitura totale: $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Fornitura circolante: $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 4.03M $ 4.03M $ 4.03M Massimo storico: $ 2.87 $ 2.87 $ 2.87 Minimo storico: $ 0.36464 $ 0.36464 $ 0.36464 Prezzo attuale: $ 0.653769 $ 0.653769 $ 0.653769