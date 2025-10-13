Economia del token e analisi del prezzo di AURO Finance (AURO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AURO Finance (AURO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 228.17K Fornitura totale: $ 541.00M Fornitura circolante: $ 98.90M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.25M Massimo storico: $ 0.00737474 Minimo storico: $ 0.00167558 Prezzo attuale: $ 0.00231106