Informazioni su AURO Finance AURO
Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.
Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.
Economia del token di AURO Finance (AURO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di AURO Finance (AURO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token AURO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token AURO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di AURO, esplora il prezzo in tempo reale del token AURO!
