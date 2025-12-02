Economia del token e analisi del prezzo di Aubrai by Bio (AUBRAI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Aubrai by Bio (AUBRAI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Fornitura totale: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Fornitura circolante: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.08M $ 8.08M $ 8.08M Massimo storico: $ 27.72 $ 27.72 $ 27.72 Minimo storico: $ 3.91 $ 3.91 $ 3.91 Prezzo attuale: $ 4.04 $ 4.04 $ 4.04