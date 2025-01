Che cos'è Astro (ASTRO)

Astro Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. Astro Token is a digital asset designed specifically for astrology enthusiasts and anyone interested in astrology. This innovative digital asset is a tool for astrology enthusiasts to use for astrology consultancy services, education and training materials at a discount or free of charge, transactions based on the concept of astrology, including but not limited to the astrology calendar, and other astrology-based applications, offering astrology lovers discounts and opportunities in these areas. Thanks to blockchain technology, Astro Ttoken makes astrology and related transactions more transparent, reliable and accessible for users to experience.

