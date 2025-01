Che cos'è AstraDex AI (ADEX)

AstraDEX AI is a decentralized exchange (DEX) platform that leverages AI technology to make cryptocurrency trading simpler and smarter. It provides users with full control over their digital assets, ensuring security and transparency. With advanced AI tools and user-friendly features, AstraDEX AI is designed to help traders - whether beginners or experts - navigate decentralized finance (DeFi) with confidence.

