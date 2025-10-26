Il prezzo in tempo reale di AssetMantle oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNTL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNTL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di AssetMantle oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MNTL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MNTL su MEXC ora.

$0.00014553
$0.00014553$0.00014553
+0.70%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di AssetMantle (MNTL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:08:01 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di AssetMantle (MNTL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.831444
$ 0.831444$ 0.831444

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

+0.77%

-8.41%

-8.41%

Il prezzo in tempo reale di AssetMantle (MNTL) è --. Nelle ultime 24 ore, MNTL ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MNTL è $ 0.831444, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, MNTL è variato del +0.08% nell'ultima ora, del +0.77% nelle 24 ore e del -8.41% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di AssetMantle (MNTL)

$ 335.97K
$ 335.97K$ 335.97K

--
----

$ 337.48K
$ 337.48K$ 337.48K

2.31B
2.31B 2.31B

2,319,003,164.752571
2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

L'attuale capitalizzazione di mercato di AssetMantle è $ 335.97K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MNTL è 2.31B, con una fornitura totale di 2319003164.752571. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 337.48K.

Cronologia dei prezzi di AssetMantle (MNTL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di AssetMantle a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di AssetMantle in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di AssetMantle in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di AssetMantle in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.77%
30 giorni$ 0-29.51%
60 giorni$ 0-46.09%
90 giorni$ 0--

Che cos'è AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.

Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.

Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.

The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.

Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

Quanto vale oggi AssetMantle (MNTL)?
Il prezzo in tempo reale di MNTL in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MNTL in USD?
Il prezzo attuale di MNTL in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di AssetMantle?
La capitalizzazione di mercato per MNTL è $ 335.97K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MNTL?
La fornitura circolante di MNTL è 2.31B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MNTL?
MNTL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.831444 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MNTL?
MNTL ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di MNTL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MNTL è -- USD.
MNTL salirà quest'anno?
MNTL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MNTL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:08:01 (UTC+8)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

