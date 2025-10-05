Prezzo di Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)
Il prezzo in tempo reale di Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) è --. Nelle ultime 24 ore, ARCHIE ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ARCHIE è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, ARCHIE è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del 0.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Archie the Cigar Poodle è $ 16.28K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ARCHIE è 976.74M, con una fornitura totale di 976735590.642499. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 16.28K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Archie the Cigar Poodle a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Archie the Cigar Poodle in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Archie the Cigar Poodle in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Archie the Cigar Poodle in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|--
|30 giorni
|$ 0
|+15.11%
|60 giorni
|$ 0
|-17.23%
|90 giorni
|$ 0
|--
Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face.
So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all !
