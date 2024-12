Che cos'è Arata AGI (ARATA)

ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments

