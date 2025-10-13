Economia del token e analisi del prezzo di Apillon (NCTR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Apillon (NCTR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 156.47K Fornitura totale: $ 150.00M Fornitura circolante: $ 41.33M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 567.88K Massimo storico: $ 0.04553041 Minimo storico: $ 0.00289909 Prezzo attuale: $ 0.00378588