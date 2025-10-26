Il prezzo in tempo reale di Apillon oggi è 0.00378588 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NCTR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NCTR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Apillon oggi è 0.00378588 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi NCTR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di NCTR su MEXC ora.

Prezzo di Apillon (NCTR)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in NCTR:

$0.00378588
$0.00378588
0.00%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Apillon (NCTR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:33:19 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Apillon (NCTR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.04553041
$ 0.04553041

$ 0.00289909
$ 0.00289909

--

--

0.00%

0.00%

Il prezzo in tempo reale di Apillon (NCTR) è $0.00378588. Nelle ultime 24 ore, NCTR ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di NCTR è $ 0.04553041, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00289909.

In termini di performance a breve termine, NCTR è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del 0.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Apillon (NCTR)

$ 156.47K
$ 156.47K

--
--

$ 567.88K
$ 567.88K

41.79M
41.79M

150,000,000.0
150,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Apillon è $ 156.47K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di NCTR è 41.79M, con una fornitura totale di 150000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 567.88K.

Cronologia dei prezzi di Apillon (NCTR) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Apillon a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Apillon in USD è stata di $ -0.0005076690.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Apillon in USD è stata di $ +0.0011580321.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Apillon in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ -0.0005076690-13.40%
60 giorni$ +0.0011580321+30.59%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Apillon (USD)

Quanto varrà Apillon (NCTR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Apillon (NCTR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Apillon.

Controlla subito la previsione del prezzo di Apillon!

NCTR in valute locali

Economia del token di Apillon (NCTR)

Comprendere l'economia del token di Apillon (NCTR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token NCTR!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Apillon (NCTR)

Quanto vale oggi Apillon (NCTR)?
Il prezzo in tempo reale di NCTR in USD è 0.00378588 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da NCTR in USD?
Il prezzo attuale di NCTR in USD è $ 0.00378588. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Apillon?
La capitalizzazione di mercato per NCTR è $ 156.47K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di NCTR?
La fornitura circolante di NCTR è 41.79M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di NCTR?
NCTR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04553041 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di NCTR?
NCTR ha visto un prezzo ATL di 0.00289909 USD.
Qual è il volume di trading di NCTR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per NCTR è -- USD.
NCTR salirà quest'anno?
NCTR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di NCTR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:33:19 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Apillon (NCTR)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

$111,557.26
$111,557.26

$3,953.93
$3,953.93

$0.05624
$0.05624

$7.3200
$7.3200

$194.22
$194.22

$111,557.26
$111,557.26

$3,953.93
$3,953.93

$2.5959
$2.5959

$194.22
$194.22

$0.19664
$0.19664

