Economia del token e analisi del prezzo di Anzens USDA (USDA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Anzens USDA (USDA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Fornitura totale: $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M Fornitura circolante: $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Massimo storico: $ 4.85 $ 4.85 $ 4.85 Minimo storico: $ 0.529751 $ 0.529751 $ 0.529751 Prezzo attuale: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032