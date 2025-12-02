Economia del token e analisi del prezzo di Anzen Staked USDz (SUSDZ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Anzen Staked USDz (SUSDZ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Fornitura totale: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Fornitura circolante: $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.65M $ 2.65M $ 2.65M Massimo storico: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Minimo storico: $ 0.898102 $ 0.898102 $ 0.898102 Prezzo attuale: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2