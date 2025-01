Che cos'è AnimeSwap (ANI)

1. The token of AnimeSwap protocol, deployed on Aptos Mainnet 2. AnimeSwap protocol is an open AMM & DeFi protocol on Aptos, everyone could create pair and add liquidity, swap, or farm. 3. Deployed on Aptos at Day0 2022/10/19, ANI token launching at 2022/11/10. 4. Deployed on Sui (using Move, the same contract language as Aptos), more collaboration and listings https://docs.animeswap.org/docs/updates/2023 5. Check https://docs.animeswap.org/docs/tutorial/Tokenomics#usages

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!