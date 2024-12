Che cos'è Amino ($AMO)

Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. As an Amino member, you gain access to a world of exclusive benefits, including the ability to earn $AMO rewards while improving your health. Best of all, membership is completely free! Your membership provides full access to the Amino Rewards ecosystem, including Amino Move, where you can earn rewards for fitness activities, Amino Shop, offering cashback and exclusive deals from our retail partners, and the Amino Catalog, where you can redeem your well-earned rewards.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!