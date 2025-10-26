Il prezzo in tempo reale di Alvey Chain oggi è 0.00008594 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WALV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WALV su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Alvey Chain oggi è 0.00008594 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WALV a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WALV su MEXC ora.

Prezzo di Alvey Chain (WALV)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WALV:

--
----
+1.50%1D
mexc
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Alvey Chain (WALV)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:27:05 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Alvey Chain (WALV) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00008425
$ 0.00008425$ 0.00008425
Min sulle 24h
$ 0.00008616
$ 0.00008616$ 0.00008616
Max sulle 24h

$ 0.00008425
$ 0.00008425$ 0.00008425

$ 0.00008616
$ 0.00008616$ 0.00008616

$ 0.18533
$ 0.18533$ 0.18533

$ 0.00005537
$ 0.00005537$ 0.00005537

+0.08%

+1.52%

+4.16%

+4.16%

Il prezzo in tempo reale di Alvey Chain (WALV) è $0.00008594. Nelle ultime 24 ore, WALV ha oscillato tra un minimo di $ 0.00008425 e un massimo di $ 0.00008616, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WALV è $ 0.18533, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00005537.

In termini di performance a breve termine, WALV è variato del +0.08% nell'ultima ora, del +1.52% nelle 24 ore e del +4.16% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Alvey Chain (WALV)

$ 10.04K
$ 10.04K$ 10.04K

--
----

$ 13.09K
$ 13.09K$ 13.09K

116.77M
116.77M 116.77M

152,312,732.0
152,312,732.0 152,312,732.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Alvey Chain è $ 10.04K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di WALV è 116.77M, con una fornitura totale di 152312732.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.09K.

Cronologia dei prezzi di Alvey Chain (WALV) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Alvey Chain a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Alvey Chain in USD è stata di $ -0.0000236888.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Alvey Chain in USD è stata di $ -0.0000778251.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Alvey Chain in USD è stata di $ -0.002150577328092523.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+1.52%
30 giorni$ -0.0000236888-27.56%
60 giorni$ -0.0000778251-90.55%
90 giorni$ -0.002150577328092523-96.15%

Che cos'è Alvey Chain (WALV)

Alvey is a decentralised POS blockchain with a wide range of utilities including, building your own meme tokens, NFTs, and smart contracts, to create value on top of our chain.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Alvey Chain (WALV)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Alvey Chain (USD)

Quanto varrà Alvey Chain (WALV) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Alvey Chain (WALV) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Alvey Chain.

Controlla subito la previsione del prezzo di Alvey Chain!

WALV in valute locali

Economia del token di Alvey Chain (WALV)

Comprendere l'economia del token di Alvey Chain (WALV) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WALV!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Alvey Chain (WALV)

Quanto vale oggi Alvey Chain (WALV)?
Il prezzo in tempo reale di WALV in USD è 0.00008594 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WALV in USD?
Il prezzo attuale di WALV in USD è $ 0.00008594. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Alvey Chain?
La capitalizzazione di mercato per WALV è $ 10.04K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WALV?
La fornitura circolante di WALV è 116.77M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WALV?
WALV ha raggiunto un prezzo ATH di 0.18533 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WALV?
WALV ha visto un prezzo ATL di 0.00005537 USD.
Qual è il volume di trading di WALV?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WALV è -- USD.
WALV salirà quest'anno?
WALV potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WALV per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

