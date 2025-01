Che cos'è AlienB (ALIENB)

AlienB Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. AlienB is Turkiye's first domestic Meme Token project. Furthermore, AlienB aims to draw its strength from the community and grow with the support of the community. This innovative digital asset will determine its direction in the crypto ecosystem not through the development of a specific core team, but through the management and decisions of the community.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!