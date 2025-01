Che cos'è Algomint (GOMINT)

Algomint launched on mainnet on 22nd November 2021 by a team of entrepreneurs, technologists, and business developers based in Australia, Canada, India, and Europe. It is currently a centralised bridge storing BTC and ETH in custody Copper.co, while minting synthetic assets on Algorand. The team has launched its governance token goMINT on 30 Mar 2022 on 3 Algorand DEXes, including Tinyman, PACT, AlgoFi. Next on the roadmap include USD and gold tokens, stable coin baskets, aggregation and arbitrage capabilities, essentially building the bridge into a multi-chain liquidity network.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Algomint (GOMINT) Sito web ufficiale