Che cos'è Akuma Inu (AKUMA)

AKUMA INU was born in BASE, the underground arena that has come to be known amongst crypto degens as "The Origin Pit". Forged in the frenzied fires of market volatility, AKUMA INU has emerged as the ultimate embodiment of the degen spirit - wild, unyielding, and relentless in the pursuit of crypto supremacy. Akuma Inu is here on Base chain, and he is here to stay. Come join us on our amazing journey!

