Che cos'è aiDAOvc (AIDAOVC)

aiDAOvc is an Agent investment DAO where Sora, can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders, while Sora learns to identify trusted members of the DAO. Sora can auto-trade Solana tokens, learning from community input to refine her trading strategies. Profits from trades are airdropped to token holders.

Risorsa aiDAOvc (AIDAOVC) Sito web ufficiale