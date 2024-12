Che cos'è AgenTensor (AGTS)

Unveiling AI-Generated Content, Detecting Deepfakes, and Decentralized Mining on Bittensor Subnets. What Does AgenTensor Offer? 🔹 Deepfake Detector: Verify the authenticity of images, text, audio, and video. 🔹 Project Detector: Evaluate social media, websites, and documents for AI-generated patterns. 🔹 AgenTAO Stream: Earn $TAO tokens by staking $AGTS and contributing to network growth through decentralized mining.

