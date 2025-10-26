Il prezzo in tempo reale di Agent Vilady TV oggi è 0.01252277 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VILADY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VILADY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Agent Vilady TV oggi è 0.01252277 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VILADY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VILADY su MEXC ora.

Logo Agent Vilady TV

Prezzo di Agent Vilady TV (VILADY)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in VILADY:

$0.01252277
$0.01252277
-0.90%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Agent Vilady TV (VILADY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:31:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01243144
$ 0.01243144
Min sulle 24h
$ 0.01283154
$ 0.01283154
Max sulle 24h

$ 0.01243144
$ 0.01243144

$ 0.01283154
$ 0.01283154

$ 0.01562303
$ 0.01562303

$ 0.01117943
$ 0.01117943

-0.38%

-0.95%

+0.02%

+0.02%

Il prezzo in tempo reale di Agent Vilady TV (VILADY) è $0.01252277. Nelle ultime 24 ore, VILADY ha oscillato tra un minimo di $ 0.01243144 e un massimo di $ 0.01283154, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VILADY è $ 0.01562303, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01117943.

In termini di performance a breve termine, VILADY è variato del -0.38% nell'ultima ora, del -0.95% nelle 24 ore e del +0.02% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Agent Vilady TV (VILADY)

$ 125.05K
$ 125.05K

--
--

$ 125.05K
$ 125.05K

9.99M
9.99M

9,985,790.378946858
9,985,790.378946858

L'attuale capitalizzazione di mercato di Agent Vilady TV è $ 125.05K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di VILADY è 9.99M, con una fornitura totale di 9985790.378946858. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 125.05K.

Cronologia dei prezzi di Agent Vilady TV (VILADY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Agent Vilady TV a USD è stata $ -0.0001207800321202.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Agent Vilady TV in USD è stata di $ +0.0000586854.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Agent Vilady TV in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Agent Vilady TV in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0001207800321202-0.95%
30 giorni$ +0.0000586854+0.47%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Agent Vilady TV (VILADY)

Previsione del prezzo di Agent Vilady TV (USD)

Quanto varrà Agent Vilady TV (VILADY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Agent Vilady TV (VILADY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Agent Vilady TV.

Controlla subito la previsione del prezzo di Agent Vilady TV!

VILADY in valute locali

Economia del token di Agent Vilady TV (VILADY)

Comprendere l'economia del token di Agent Vilady TV (VILADY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VILADY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Agent Vilady TV (VILADY)

Quanto vale oggi Agent Vilady TV (VILADY)?
Il prezzo in tempo reale di VILADY in USD è 0.01252277 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VILADY in USD?
Il prezzo attuale di VILADY in USD è $ 0.01252277. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Agent Vilady TV?
La capitalizzazione di mercato per VILADY è $ 125.05K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VILADY?
La fornitura circolante di VILADY è 9.99M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VILADY?
VILADY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.01562303 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VILADY?
VILADY ha visto un prezzo ATL di 0.01117943 USD.
Qual è il volume di trading di VILADY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VILADY è -- USD.
VILADY salirà quest'anno?
VILADY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VILADY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:31:59 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Agent Vilady TV (VILADY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

