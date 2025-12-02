Economia del token e analisi del prezzo di Accenture xStock (ACNX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Accenture xStock (ACNX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 173.05K $ 173.05K $ 173.05K Fornitura totale: $ 42.27K $ 42.27K $ 42.27K Fornitura circolante: $ 669.48 $ 669.48 $ 669.48 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Massimo storico: $ 269.57 $ 269.57 $ 269.57 Minimo storico: $ 229.44 $ 229.44 $ 229.44 Prezzo attuale: $ 258.48 $ 258.48 $ 258.48