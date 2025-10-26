Il prezzo in tempo reale di WEED Token oggi è 0.0685 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WEED a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WEED su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di WEED Token oggi è 0.0685 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WEED a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WEED su MEXC ora.

Logo WEED Token

Valore WEED Token (WEED)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WEED:

$0.0685
$0.0685$0.0685
+11.02%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di WEED Token (WEED)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:24 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di WEED Token (WEED) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0483
$ 0.0483$ 0.0483
Min sulle 24h
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
Max sulle 24h

$ 0.0483
$ 0.0483$ 0.0483

$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995

--
----

--
----

+10.12%

+11.02%

+79.31%

+79.31%

Il prezzo in tempo reale di WEED Token (WEED) è $ 0.0685. Nelle ultime 24 ore, WEED ha oscillato tra un minimo di $ 0.0483 e un massimo di $ 0.0995, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WEED è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, WEED è variato del +10.12% nell'ultima ora, del +11.02% nelle 24 ore e del +79.31% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di WEED Token (WEED)

--
----

$ 57.10K
$ 57.10K$ 57.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di WEED Token è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.10K. La fornitura circolante di WEED è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di WEED Token (WEED) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di WEED Token per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0067994+11.02%
30 giorni$ -0.1315-65.75%
60 giorni$ -0.1315-65.75%
90 giorni$ -0.1315-65.75%
Variazione del prezzo di WEED Token di oggi

Oggi, WEED ha registrato una variazione di $ +0.0067994 (+11.02%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di WEED Token in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.1315 (-65.75%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di WEED Token in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, WEED ha registrato una variazione di $ -0.1315 (-65.75%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di WEED Token in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.1315 (-65.75%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di WEED Token (WEED)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di WEED Token.

Che cos'è WEED Token (WEED)

Il token nativo di Facility Game

WEED Token è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di WEED Token in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Previsione del prezzo di WEED Token (USD)

Quanto varrà WEED Token (WEED) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset WEED Token (WEED) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per WEED Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di WEED Token!

Economia del token di WEED Token (WEED)

Comprendere l'economia del token di WEED Token (WEED) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WEED!

Come acquistare WEED Token (WEED)

Stai cercando come acquistare WEED Token? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente WEED Token su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

WEED in valute locali

1 WEED Token (WEED) in VND
1,802.5775
1 WEED Token (WEED) in AUD
A$0.104805
1 WEED Token (WEED) in GBP
0.051375
1 WEED Token (WEED) in EUR
0.05891
1 WEED Token (WEED) in USD
$0.0685
1 WEED Token (WEED) in MYR
RM0.28907
1 WEED Token (WEED) in TRY
2.87289
1 WEED Token (WEED) in JPY
¥10.412
1 WEED Token (WEED) in ARS
ARS$102.086235
1 WEED Token (WEED) in RUB
5.453285
1 WEED Token (WEED) in INR
6.014985
1 WEED Token (WEED) in IDR
Rp1,141.66621
1 WEED Token (WEED) in PHP
4.024375
1 WEED Token (WEED) in EGP
￡E.3.261285
1 WEED Token (WEED) in BRL
R$0.36853
1 WEED Token (WEED) in CAD
C$0.0959
1 WEED Token (WEED) in BDT
8.3707
1 WEED Token (WEED) in NGN
99.999725
1 WEED Token (WEED) in COP
$265.50326
1 WEED Token (WEED) in ZAR
R.1.18231
1 WEED Token (WEED) in UAH
2.862615
1 WEED Token (WEED) in TZS
T.Sh.170.39786
1 WEED Token (WEED) in VES
Bs14.522
1 WEED Token (WEED) in CLP
$64.4585
1 WEED Token (WEED) in PKR
Rs19.246445
1 WEED Token (WEED) in KZT
36.88725
1 WEED Token (WEED) in THB
฿2.236525
1 WEED Token (WEED) in TWD
NT$2.11254
1 WEED Token (WEED) in AED
د.إ0.251395
1 WEED Token (WEED) in CHF
Fr0.054115
1 WEED Token (WEED) in HKD
HK$0.53156
1 WEED Token (WEED) in AMD
֏26.234815
1 WEED Token (WEED) in MAD
.د.م0.63157
1 WEED Token (WEED) in MXN
$1.263825
1 WEED Token (WEED) in SAR
ريال0.256875
1 WEED Token (WEED) in ETB
Br10.344185
1 WEED Token (WEED) in KES
KSh8.849515
1 WEED Token (WEED) in JOD
د.أ0.0485665
1 WEED Token (WEED) in PLN
0.250025
1 WEED Token (WEED) in RON
лв0.299345
1 WEED Token (WEED) in SEK
kr0.6439
1 WEED Token (WEED) in BGN
лв0.11508
1 WEED Token (WEED) in HUF
Ft22.978325
1 WEED Token (WEED) in CZK
1.432335
1 WEED Token (WEED) in KWD
د.ك0.020961
1 WEED Token (WEED) in ILS
0.22468
1 WEED Token (WEED) in BOB
Bs0.47265
1 WEED Token (WEED) in AZN
0.11645
1 WEED Token (WEED) in TJS
SM0.632255
1 WEED Token (WEED) in GEL
0.185635
1 WEED Token (WEED) in AOA
Kz62.843955
1 WEED Token (WEED) in BHD
.د.ب0.025756
1 WEED Token (WEED) in BMD
$0.0685
1 WEED Token (WEED) in DKK
kr0.43977
1 WEED Token (WEED) in HNL
L1.79059
1 WEED Token (WEED) in MUR
3.118805
1 WEED Token (WEED) in NAD
$1.18231
1 WEED Token (WEED) in NOK
kr0.685685
1 WEED Token (WEED) in NZD
$0.118505
1 WEED Token (WEED) in PAB
B/.0.0685
1 WEED Token (WEED) in PGK
K0.288385
1 WEED Token (WEED) in QAR
ر.ق0.24934
1 WEED Token (WEED) in RSD
дин.6.91439
1 WEED Token (WEED) in UZS
soʻm835.36572
1 WEED Token (WEED) in ALL
L5.6855
1 WEED Token (WEED) in ANG
ƒ0.122615
1 WEED Token (WEED) in AWG
ƒ0.122615
1 WEED Token (WEED) in BBD
$0.137
1 WEED Token (WEED) in BAM
KM0.11508
1 WEED Token (WEED) in BIF
Fr202.0065
1 WEED Token (WEED) in BND
$0.088365
1 WEED Token (WEED) in BSD
$0.0685
1 WEED Token (WEED) in JMD
$10.983975
1 WEED Token (WEED) in KHR
276.209125
1 WEED Token (WEED) in KMF
Fr29.044
1 WEED Token (WEED) in LAK
1,489.130405
1 WEED Token (WEED) in LKR
රු20.801395
1 WEED Token (WEED) in MDL
L1.163815
1 WEED Token (WEED) in MGA
Ar309.95428
1 WEED Token (WEED) in MOP
P0.548
1 WEED Token (WEED) in MVR
1.04805
1 WEED Token (WEED) in MWK
MK118.923535
1 WEED Token (WEED) in MZN
MT4.37715
1 WEED Token (WEED) in NPR
रु9.616715
1 WEED Token (WEED) in PYG
485.802
1 WEED Token (WEED) in RWF
Fr99.2565
1 WEED Token (WEED) in SBD
$0.56307
1 WEED Token (WEED) in SCR
0.95763
1 WEED Token (WEED) in SRD
$2.718765
1 WEED Token (WEED) in SVC
$0.59869
1 WEED Token (WEED) in SZL
L1.184365
1 WEED Token (WEED) in TMT
m0.240435
1 WEED Token (WEED) in TND
د.ت0.2007735
1 WEED Token (WEED) in TTD
$0.46443
1 WEED Token (WEED) in UGX
Sh238.654
1 WEED Token (WEED) in XAF
Fr38.634
1 WEED Token (WEED) in XCD
$0.18495
1 WEED Token (WEED) in XOF
Fr38.634
1 WEED Token (WEED) in XPF
Fr6.987
1 WEED Token (WEED) in BWP
P0.977495
1 WEED Token (WEED) in BZD
$0.137685
1 WEED Token (WEED) in CVE
$6.52394
1 WEED Token (WEED) in DJF
Fr12.1245
1 WEED Token (WEED) in DOP
$4.36208
1 WEED Token (WEED) in DZD
د.ج8.916645
1 WEED Token (WEED) in FJD
$0.155495
1 WEED Token (WEED) in GNF
Fr595.6075
1 WEED Token (WEED) in GTQ
Q0.524025
1 WEED Token (WEED) in GYD
$14.3302
1 WEED Token (WEED) in ISK
kr8.4255

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo WEED Token

Quanto vale oggi WEED Token (WEED)?
Il prezzo in tempo reale di WEED in USD è 0.0685 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WEED in USD?
Il prezzo attuale di WEED in USD è $ 0.0685. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di WEED Token?
La capitalizzazione di mercato per WEED è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WEED?
La fornitura circolante di WEED è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WEED?
WEED ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WEED?
WEED ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di WEED?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WEED è $ 57.10K USD.
WEED salirà quest'anno?
WEED potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WEED per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:07:24 (UTC+8)

