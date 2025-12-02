Economia del token di VMS Classic (VMC)

Scopri informazioni chiave su VMS Classic (VMC), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-12-02 04:01:51 (UTC+8)
Economia del token e analisi del prezzo di VMS Classic (VMC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per VMS Classic (VMC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
$ 0.00
Fornitura totale:
$ 500.00M
Fornitura circolante:
$ 0.00
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 14.50B
Massimo storico:
$ 2,687
Minimo storico:
$ 90.29799806154868
Prezzo attuale:
$ 28.99
Informazioni su VMS Classic VMC

VMC is an abbreviation for Vehicle Mining Classic. It can also be interpreted as VMS Mining Car or Victoria Mining Car. Vehicle refers to all means of transportation with an engine, and the technology of connecting the surplus energy generated by the vehicle to a mining computer has been proven and has been registered for Korean and US patents, and has also obtained the KC certification mark in Korea. Worldwide patent applications are also under review, and a mining car called GPU+ASIC=VMC is also expected to be released in the future.

Sito web ufficiale:
https://www.vmsclassic.com
Whitepaper:
https://www.vmsclassic.com/VehicleMiningClassic_WP(EN).pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x009ba50496d2b0936c5bdf299db2f7e0d6e10469

Economia del token di VMS Classic (VMC): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di VMS Classic (VMC) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token VMC che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token VMC possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di VMC, esplora il prezzo in tempo reale del token VMC!

Come acquistare VMC

Vuoi aggiungere VMS Classic (VMC) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di VMC, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.

Cronologia dei prezzi di VMS Classic (VMC)

L'analisi della cronologia dei prezzi di VMC aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.

Previsione prezzi di VMC

Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi VMC? La nostra pagina di previsione dei prezzi di VMC combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.

