Il prezzo in tempo reale di Tuna Chain oggi è 0.0014191 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TUNACHAIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TUNACHAIN su MEXC ora.

Logo Tuna Chain

Valore Tuna Chain (TUNACHAIN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TUNACHAIN:

$0.0014191
+1.08%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Tuna Chain (TUNACHAIN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:04:31 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0014036
Min sulle 24h
$ 0.001436
Max sulle 24h

$ 0.0014036
$ 0.001436
--
--
+0.24%

+1.08%

-6.98%

-6.98%

Il prezzo in tempo reale di Tuna Chain (TUNACHAIN) è $ 0.0014191. Nelle ultime 24 ore, TUNACHAIN ha oscillato tra un minimo di $ 0.0014036 e un massimo di $ 0.001436, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TUNACHAIN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TUNACHAIN è variato del +0.24% nell'ultima ora, del +1.08% nelle 24 ore e del -6.98% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
$ 58.53K
$ 298.01K
--
210,000,000
ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Tuna Chain è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 58.53K. La fornitura circolante di TUNACHAIN è --, con una fornitura totale di 210000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 298.01K.

Cronologia dei prezzi di Tuna Chain (TUNACHAIN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Tuna Chain per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.000015163+1.08%
30 giorni$ +0.0007394+108.78%
60 giorni$ +0.0007442+110.26%
90 giorni$ +0.0009751+219.61%
Variazione del prezzo di Tuna Chain di oggi

Oggi, TUNACHAIN ha registrato una variazione di $ +0.000015163 (+1.08%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Tuna Chain in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0007394 (+108.78%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Tuna Chain in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TUNACHAIN ha registrato una variazione di $ +0.0007442 (+110.26%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Tuna Chain in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0009751 (+219.61%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Tuna Chain.

Che cos'è Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Tuna Chain in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TUNACHAIN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Tuna Chain sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Tuna Chain fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Tuna Chain (USD)

Quanto varrà Tuna Chain (TUNACHAIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Tuna Chain (TUNACHAIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Tuna Chain.

Controlla subito la previsione del prezzo di Tuna Chain!

Economia del token di Tuna Chain (TUNACHAIN)

Comprendere l'economia del token di Tuna Chain (TUNACHAIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TUNACHAIN!

Come acquistare Tuna Chain (TUNACHAIN)

Stai cercando come acquistare Tuna Chain? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Tuna Chain su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TUNACHAIN in valute locali

1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in VND
37.3436165
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in AUD
A$0.002171223
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in GBP
0.001064325
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in EUR
0.001220426
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in USD
$0.0014191
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MYR
RM0.005988602
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in TRY
0.059517054
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in JPY
¥0.2157032
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in ARS
ARS$2.114898921
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in RUB
0.112974551
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in INR
0.124611171
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in IDR
Rp23.651657206
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in PHP
0.083372125
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in EGP
￡E.0.067563351
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BRL
R$0.007634758
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in CAD
C$0.00198674
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BDT
0.17341402
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in NGN
2.071673135
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in COP
$5.500374836
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in ZAR
R.0.024493666
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in UAH
0.059304189
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in TZS
T.Sh.3.530096396
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in VES
Bs0.3008492
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in CLP
$1.3353731
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in PKR
Rs0.398724527
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in KZT
0.76418535
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in THB
฿0.046333615
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in TWD
NT$0.043765044
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in AED
د.إ0.005208097
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in CHF
Fr0.001121089
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in HKD
HK$0.011012216
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in AMD
֏0.543501109
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MAD
.د.م0.013084102
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MXN
$0.026182395
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in SAR
ريال0.005321625
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in ETB
Br0.214298291
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in KES
KSh0.183333529
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in JOD
د.أ0.0010061419
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in PLN
0.005179715
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in RON
лв0.006201467
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in SEK
kr0.01333954
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BGN
лв0.002384088
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in HUF
Ft0.476037095
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in CZK
0.029673381
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in KWD
د.ك0.0004342446
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in ILS
0.004654648
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BOB
Bs0.00979179
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in AZN
0.00241247
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in TJS
SM0.013098293
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in GEL
0.003845761
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in AOA
Kz1.301924913
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BHD
.د.ب0.0005335816
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BMD
$0.0014191
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in DKK
kr0.009110622
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in HNL
L0.037095274
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MUR
0.064611623
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in NAD
$0.024493666
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in NOK
kr0.014205191
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in NZD
$0.002455043
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in PAB
B/.0.0014191
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in PGK
K0.005974411
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in QAR
ر.ق0.005165524
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in RSD
дин.0.143243954
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in UZS
soʻm17.306094792
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in ALL
L0.1177853
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in ANG
ƒ0.002540189
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in AWG
ƒ0.002540189
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BBD
$0.0028382
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BAM
KM0.002384088
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BIF
Fr4.1849259
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BND
$0.001830639
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BSD
$0.0014191
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in JMD
$0.227552685
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in KHR
5.722165975
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in KMF
Fr0.6016984
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in LAK
30.849999383
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in LKR
රු0.430938097
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MDL
L0.024110509
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MGA
Ar6.421257208
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MOP
P0.0113528
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MVR
0.02171223
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MWK
MK2.463713701
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in MZN
MT0.09068049
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in NPR
रु0.199227449
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in PYG
10.0642572
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in RWF
Fr2.0562759
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in SBD
$0.011665002
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in SCR
0.019839018
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in SRD
$0.056324079
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in SVC
$0.012402934
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in SZL
L0.024536239
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in TMT
m0.004981041
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in TND
د.ت0.0041593821
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in TTD
$0.009621498
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in UGX
Sh4.9441444
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in XAF
Fr0.8003724
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in XCD
$0.00383157
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in XOF
Fr0.8003724
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in XPF
Fr0.1447482
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BWP
P0.020250557
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in BZD
$0.002852391
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in CVE
$0.135155084
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in DJF
Fr0.2511807
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in DOP
$0.090368288
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in DZD
د.ج0.184724247
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in FJD
$0.003221357
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in GNF
Fr12.3390745
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in GTQ
Q0.010856115
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in GYD
$0.29687572
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) in ISK
kr0.1745493

Risorsa Tuna Chain

Per una comprensione più approfondita di Tuna Chain, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Tuna Chain
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Tuna Chain

Quanto vale oggi Tuna Chain (TUNACHAIN)?
Il prezzo in tempo reale di TUNACHAIN in USD è 0.0014191 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TUNACHAIN in USD?
Il prezzo attuale di TUNACHAIN in USD è $ 0.0014191. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Tuna Chain?
La capitalizzazione di mercato per TUNACHAIN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TUNACHAIN?
La fornitura circolante di TUNACHAIN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TUNACHAIN?
TUNACHAIN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TUNACHAIN?
TUNACHAIN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TUNACHAIN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TUNACHAIN è $ 58.53K USD.
TUNACHAIN salirà quest'anno?
TUNACHAIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TUNACHAIN per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Tuna Chain (TUNACHAIN)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore TUNACHAIN in USD

Importo

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0.0014191 USD

Fai trading di TUNACHAIN

TUNACHAIN/USDT
$0.0014191
+1.08%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

