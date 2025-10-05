Il prezzo in tempo reale di Tren Finance oggi è 0.00007411 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TREN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TREN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Tren Finance oggi è 0.00007411 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TREN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TREN su MEXC ora.

Logo Tren Finance

Valore Tren Finance (TREN)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TREN:

-1.23%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Tren Finance (TREN)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:23:19 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Tren Finance (TREN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

-1.43%

-1.23%

-15.25%

-15.25%

Il prezzo in tempo reale di Tren Finance (TREN) è $ 0.00007411. Nelle ultime 24 ore, TREN ha oscillato tra un minimo di $ 0.00007298 e un massimo di $ 0.00007542, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TREN è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TREN è variato del -1.43% nell'ultima ora, del -1.23% nelle 24 ore e del -15.25% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Tren Finance (TREN)

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Tren Finance è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.63K. La fornitura circolante di TREN è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 74.11K.

Cronologia dei prezzi di Tren Finance (TREN) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Tren Finance per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000009239-1.23%
30 giorni$ -0.00007729-51.06%
60 giorni$ -0.00018289-71.17%
90 giorni$ -0.00492589-98.52%
Variazione del prezzo di Tren Finance di oggi

Oggi, TREN ha registrato una variazione di $ -0.0000009239 (-1.23%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Tren Finance in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00007729 (-51.06%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Tren Finance in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TREN ha registrato una variazione di $ -0.00018289 (-71.17%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Tren Finance in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00492589 (-98.52%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Tren Finance (TREN)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Tren Finance.

Che cos'è Tren Finance (TREN)

Tren Finance è il primo protocollo di prestito stablecoin completamente autonomo basato sull'intelligenza artificiale, in cui oltre 20 AI Agent specializzati gestiscono tutte le operazioni senza intervento umano, consentendo di ottenere prestiti contro token LP, depositi sul mercato monetario e posizioni restaked per sbloccare miliardi di liquidità inutilizzata. Il modello di prestito peer-to-agent di Tren, Malone, consente agli utenti di ottenere prestiti direttamente con condizioni personalizzate, fornendo prestiti istantanei a fronte di qualsiasi asset on-chain, inclusi NFT, token maturati e asset appena lanciati, con condizioni personalizzate basate sulla cronologia dell'utente.

Tren Finance è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Tren Finance in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TREN per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Tren Finance sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Tren Finance fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Tren Finance (USD)

Quanto varrà Tren Finance (TREN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Tren Finance (TREN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Tren Finance.

Controlla subito la previsione del prezzo di Tren Finance!

Economia del token di Tren Finance (TREN)

Comprendere l'economia del token di Tren Finance (TREN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TREN!

Come acquistare Tren Finance (TREN)

Stai cercando come acquistare Tren Finance? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Tren Finance su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TREN in valute locali

Risorsa Tren Finance

Per una comprensione più approfondita di Tren Finance, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Tren Finance
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Tren Finance

Quanto vale oggi Tren Finance (TREN)?
Il prezzo in tempo reale di TREN in USD è 0.00007411 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TREN in USD?
Il prezzo attuale di TREN in USD è $ 0.00007411. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Tren Finance?
La capitalizzazione di mercato per TREN è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TREN?
La fornitura circolante di TREN è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TREN?
TREN ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TREN?
TREN ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TREN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TREN è $ 56.63K USD.
TREN salirà quest'anno?
TREN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TREN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:23:19 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Tren Finance (TREN)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Notizie principali

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l’Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain

October 3, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

