Che cos'è Tren Finance (TREN)

Tren Finance è il primo protocollo di prestito stablecoin completamente autonomo basato sull'intelligenza artificiale, in cui oltre 20 AI Agent specializzati gestiscono tutte le operazioni senza intervento umano, consentendo di ottenere prestiti contro token LP, depositi sul mercato monetario e posizioni restaked per sbloccare miliardi di liquidità inutilizzata. Il modello di prestito peer-to-agent di Tren, Malone, consente agli utenti di ottenere prestiti direttamente con condizioni personalizzate, fornendo prestiti istantanei a fronte di qualsiasi asset on-chain, inclusi NFT, token maturati e asset appena lanciati, con condizioni personalizzate basate sulla cronologia dell'utente.

Previsione del prezzo di Tren Finance (USD)

Economia del token di Tren Finance (TREN)

Come acquistare Tren Finance (TREN)

Risorsa Tren Finance

Per una comprensione più approfondita di Tren Finance, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

