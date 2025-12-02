Economia del token di Alttown (TOWN)

Economia del token di Alttown (TOWN)

Scopri informazioni chiave su Alttown (TOWN), tra cui la sua fornitura di token, il modello di distribuzione e i dati di mercato in tempo reale.
2025-12-02
USD

Economia del token e analisi del prezzo di Alttown (TOWN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Alttown (TOWN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato:
--
----
Fornitura totale:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Fornitura circolante:
--
----
FDV (Valutazione completamente diluita):
$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M
Massimo storico:
$ 0.028
$ 0.028$ 0.028
Minimo storico:
--
----
Prezzo attuale:
$ 0.0011306
$ 0.0011306$ 0.0011306

Informazioni su Alttown TOWN

Alt.town è una piattaforma di crescita del valore delle celebrità virtuali. Alt.town è un servizio che consente agli utenti di fare trading con il valore dei creator virtuali espresso in asset digitali. Il valore dei creator si basa sui loro contenuti e sul loro fandom. Le celebrità virtuali come VTuber, influencer virtuali e idoli virtuali che si uniscono ad Alt.town emetteranno un asset digitale chiamato DNA, che simboleggia il loro valore. Gli utenti, inclusi fan e sostenitori sul Web3, possono acquistare i token DNA delle loro celebrità virtuali preferite, prevedendo un aumento di valore e godendo dei contenuti forniti da queste figure di spicco. Il prezzo di questi asset digitali è determinato dalle transazioni utente-utente, supportate dal trading basato sul libro degli ordini on-chain.

Sito web ufficiale:
https://www.alt.town/
Whitepaper:
https://docs.alt.town/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x973253D0C12366e0fA5AFb9F9E2e9486ECA69c01

Economia del token di Alttown (TOWN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso

Comprendere l'economia del token di Alttown (TOWN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.

Metriche chiave e come vengono calcolate:

Fornitura totale:

Numero massimo di token TOWN che sono stati o saranno mai creati.

Fornitura circolante:

Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.

Fornitura massima:

Il limite massimo di quanti token TOWN possono esistere in totale.

FDV (Valutazione completamente diluita):

Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.

Tasso di inflazione:

Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.

Perché queste metriche sono importanti per i trader?

Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.

Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.

Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.

Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.

Ora che hai compreso l'economia del token di TOWN, esplora il prezzo in tempo reale del token TOWN!

