Economia del token di Alttown (TOWN)
Economia del token e analisi del prezzo di Alttown (TOWN)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Alttown (TOWN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Alttown TOWN
Alt.town è una piattaforma di crescita del valore delle celebrità virtuali. Alt.town è un servizio che consente agli utenti di fare trading con il valore dei creator virtuali espresso in asset digitali. Il valore dei creator si basa sui loro contenuti e sul loro fandom. Le celebrità virtuali come VTuber, influencer virtuali e idoli virtuali che si uniscono ad Alt.town emetteranno un asset digitale chiamato DNA, che simboleggia il loro valore. Gli utenti, inclusi fan e sostenitori sul Web3, possono acquistare i token DNA delle loro celebrità virtuali preferite, prevedendo un aumento di valore e godendo dei contenuti forniti da queste figure di spicco. Il prezzo di questi asset digitali è determinato dalle transazioni utente-utente, supportate dal trading basato sul libro degli ordini on-chain.
Economia del token di Alttown (TOWN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Alttown (TOWN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token TOWN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token TOWN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di TOWN, esplora il prezzo in tempo reale del token TOWN!
Come acquistare TOWN
Vuoi aggiungere Alttown (TOWN) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di TOWN, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Alttown (TOWN)
L'analisi della cronologia dei prezzi di TOWN aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di TOWN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi TOWN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di TOWN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
