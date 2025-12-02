Alt.town è una piattaforma di crescita del valore delle celebrità virtuali. Alt.town è un servizio che consente agli utenti di fare trading con il valore dei creator virtuali espresso in asset digitali. Il valore dei creator si basa sui loro contenuti e sul loro fandom. Le celebrità virtuali come VTuber, influencer virtuali e idoli virtuali che si uniscono ad Alt.town emetteranno un asset digitale chiamato DNA, che simboleggia il loro valore. Gli utenti, inclusi fan e sostenitori sul Web3, possono acquistare i token DNA delle loro celebrità virtuali preferite, prevedendo un aumento di valore e godendo dei contenuti forniti da queste figure di spicco. Il prezzo di questi asset digitali è determinato dalle transazioni utente-utente, supportate dal trading basato sul libro degli ordini on-chain.