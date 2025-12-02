Taker è il primo e più grande protocollo di incentivi dell'ecosistema Bitcoin, progettato per democratizzare i guadagni in Bitcoin per tutti i possessori frazionari di Bitcoin. Funge da livello di incentivi per Bitcoin, sfruttando molteplici sistemi di ricompensa per incoraggiare milioni di utenti ad adottare, fare holding e utilizzare Bitcoin e i suoi derivati.