Che cos'è Taker Protocol (TAKER)

Taker è il primo e più grande protocollo di incentivi dell'ecosistema Bitcoin, progettato per democratizzare i guadagni in Bitcoin per tutti i possessori frazionari di Bitcoin. Funge da livello di incentivi per Bitcoin, sfruttando molteplici sistemi di ricompensa per incoraggiare milioni di utenti ad adottare, fare holding e utilizzare Bitcoin e i suoi derivati. Taker è il primo e più grande protocollo di incentivi dell'ecosistema Bitcoin, progettato per democratizzare i guadagni in Bitcoin per tutti i possessori frazionari di Bitcoin. Funge da livello di incentivi per Bitcoin, sfruttando molteplici sistemi di ricompensa per incoraggiare milioni di utenti ad adottare, fare holding e utilizzare Bitcoin e i suoi derivati.

Taker Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Taker Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.



Inoltre, puoi:

- Controllare la disponibilità dello staking di TAKER per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.

- Leggere recensioni e analisi su Taker Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Taker Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Taker Protocol (USD)

Quanto varrà Taker Protocol (TAKER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Taker Protocol (TAKER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Taker Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Taker Protocol!

Economia del token di Taker Protocol (TAKER)

Comprendere l'economia del token di Taker Protocol (TAKER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TAKER!

Come acquistare Taker Protocol (TAKER)

Stai cercando come acquistare Taker Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Taker Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TAKER in valute locali

Prova il Convertitore

Risorsa Taker Protocol

Per una comprensione più approfondita di Taker Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Taker Protocol Quanto vale oggi Taker Protocol (TAKER)? Il prezzo in tempo reale di TAKER in USD è 0.005682 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da TAKER in USD? $ 0.005682 . Consulta Il prezzo attuale di TAKER in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di Taker Protocol? La capitalizzazione di mercato per TAKER è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di TAKER? La fornitura circolante di TAKER è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TAKER? TAKER ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TAKER? TAKER ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di TAKER? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TAKER è $ 391.98K USD . TAKER salirà quest'anno? TAKER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TAKER per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di Taker Protocol (TAKER)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025