Grafico dei prezzi in tempo reale di Taker Protocol (TAKER)
Informazioni sui prezzi di Taker Protocol (TAKER) (USD)

Il prezzo in tempo reale di Taker Protocol (TAKER) è $ 0.005682. Nelle ultime 24 ore, TAKER ha oscillato tra un minimo di $ 0.005657 e un massimo di $ 0.005769, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TAKER è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TAKER è variato del -0.08% nell'ultima ora, del -0.05% nelle 24 ore e del -15.79% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

L'attuale capitalizzazione di mercato di Taker Protocol è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 391.98K. La fornitura circolante di TAKER è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 5.68M.

Cronologia dei prezzi di Taker Protocol (TAKER) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Taker Protocol per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00000284-0.05%
30 giorni$ -0.006128-51.89%
60 giorni$ -0.006838-54.62%
90 giorni$ -0.015668-73.39%
Variazione del prezzo di Taker Protocol di oggi

Oggi, TAKER ha registrato una variazione di $ -0.00000284 (-0.05%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Taker Protocol in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.006128 (-51.89%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Taker Protocol in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TAKER ha registrato una variazione di $ -0.006838 (-54.62%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Taker Protocol in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.015668 (-73.39%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Taker Protocol (TAKER)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Taker Protocol.

Che cos'è Taker Protocol (TAKER)

Taker è il primo e più grande protocollo di incentivi dell'ecosistema Bitcoin, progettato per democratizzare i guadagni in Bitcoin per tutti i possessori frazionari di Bitcoin. Funge da livello di incentivi per Bitcoin, sfruttando molteplici sistemi di ricompensa per incoraggiare milioni di utenti ad adottare, fare holding e utilizzare Bitcoin e i suoi derivati.

Taker Protocol è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Taker Protocol in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TAKER per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Taker Protocol sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Taker Protocol fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Taker Protocol (USD)

Quanto varrà Taker Protocol (TAKER) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Taker Protocol (TAKER) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Taker Protocol.

Controlla subito la previsione del prezzo di Taker Protocol!

Economia del token di Taker Protocol (TAKER)

Comprendere l'economia del token di Taker Protocol (TAKER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TAKER!

Come acquistare Taker Protocol (TAKER)

Stai cercando come acquistare Taker Protocol? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Taker Protocol su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TAKER in valute locali

1 Taker Protocol (TAKER) in VND
149.52183
1 Taker Protocol (TAKER) in AUD
A$0.00869346
1 Taker Protocol (TAKER) in GBP
0.0042615
1 Taker Protocol (TAKER) in EUR
0.00488652
1 Taker Protocol (TAKER) in USD
$0.005682
1 Taker Protocol (TAKER) in MYR
RM0.02397804
1 Taker Protocol (TAKER) in TRY
0.23830308
1 Taker Protocol (TAKER) in JPY
¥0.863664
1 Taker Protocol (TAKER) in ARS
ARS$8.46794142
1 Taker Protocol (TAKER) in RUB
0.45234402
1 Taker Protocol (TAKER) in INR
0.49893642
1 Taker Protocol (TAKER) in IDR
Rp94.69996212
1 Taker Protocol (TAKER) in PHP
0.3338175
1 Taker Protocol (TAKER) in EGP
￡E.0.27052002
1 Taker Protocol (TAKER) in BRL
R$0.03056916
1 Taker Protocol (TAKER) in CAD
C$0.0079548
1 Taker Protocol (TAKER) in BDT
0.6943404
1 Taker Protocol (TAKER) in NGN
8.2948677
1 Taker Protocol (TAKER) in COP
$22.02320472
1 Taker Protocol (TAKER) in ZAR
R.0.09807132
1 Taker Protocol (TAKER) in UAH
0.23745078
1 Taker Protocol (TAKER) in TZS
T.Sh.14.13431592
1 Taker Protocol (TAKER) in VES
Bs1.204584
1 Taker Protocol (TAKER) in CLP
$5.346762
1 Taker Protocol (TAKER) in PKR
Rs1.59647154
1 Taker Protocol (TAKER) in KZT
3.059757
1 Taker Protocol (TAKER) in THB
฿0.1855173
1 Taker Protocol (TAKER) in TWD
NT$0.17523288
1 Taker Protocol (TAKER) in AED
د.إ0.02085294
1 Taker Protocol (TAKER) in CHF
Fr0.00448878
1 Taker Protocol (TAKER) in HKD
HK$0.04409232
1 Taker Protocol (TAKER) in AMD
֏2.17614918
1 Taker Protocol (TAKER) in MAD
.د.م0.05238804
1 Taker Protocol (TAKER) in MXN
$0.1048329
1 Taker Protocol (TAKER) in SAR
ريال0.0213075
1 Taker Protocol (TAKER) in ETB
Br0.85803882
1 Taker Protocol (TAKER) in KES
KSh0.73405758
1 Taker Protocol (TAKER) in JOD
د.أ0.004028538
1 Taker Protocol (TAKER) in PLN
0.0207393
1 Taker Protocol (TAKER) in RON
лв0.02483034
1 Taker Protocol (TAKER) in SEK
kr0.0534108
1 Taker Protocol (TAKER) in BGN
лв0.00954576
1 Taker Protocol (TAKER) in HUF
Ft1.9060269
1 Taker Protocol (TAKER) in CZK
0.11881062
1 Taker Protocol (TAKER) in KWD
د.ك0.001738692
1 Taker Protocol (TAKER) in ILS
0.01863696
1 Taker Protocol (TAKER) in BOB
Bs0.0392058
1 Taker Protocol (TAKER) in AZN
0.0096594
1 Taker Protocol (TAKER) in TJS
SM0.05244486
1 Taker Protocol (TAKER) in GEL
0.01539822
1 Taker Protocol (TAKER) in AOA
Kz5.21283726
1 Taker Protocol (TAKER) in BHD
.د.ب0.002136432
1 Taker Protocol (TAKER) in BMD
$0.005682
1 Taker Protocol (TAKER) in DKK
kr0.03647844
1 Taker Protocol (TAKER) in HNL
L0.14852748
1 Taker Protocol (TAKER) in MUR
0.25870146
1 Taker Protocol (TAKER) in NAD
$0.09807132
1 Taker Protocol (TAKER) in NOK
kr0.05687682
1 Taker Protocol (TAKER) in NZD
$0.00982986
1 Taker Protocol (TAKER) in PAB
B/.0.005682
1 Taker Protocol (TAKER) in PGK
K0.02392122
1 Taker Protocol (TAKER) in QAR
ر.ق0.02068248
1 Taker Protocol (TAKER) in RSD
дин.0.57354108
1 Taker Protocol (TAKER) in UZS
soʻm69.29267184
1 Taker Protocol (TAKER) in ALL
L0.471606
1 Taker Protocol (TAKER) in ANG
ƒ0.01017078
1 Taker Protocol (TAKER) in AWG
ƒ0.01017078
1 Taker Protocol (TAKER) in BBD
$0.011364
1 Taker Protocol (TAKER) in BAM
KM0.00954576
1 Taker Protocol (TAKER) in BIF
Fr16.756218
1 Taker Protocol (TAKER) in BND
$0.00732978
1 Taker Protocol (TAKER) in BSD
$0.005682
1 Taker Protocol (TAKER) in JMD
$0.9111087
1 Taker Protocol (TAKER) in KHR
22.9112445
1 Taker Protocol (TAKER) in KMF
Fr2.409168
1 Taker Protocol (TAKER) in LAK
123.52173666
1 Taker Protocol (TAKER) in LKR
රු1.72545294
1 Taker Protocol (TAKER) in MDL
L0.09653718
1 Taker Protocol (TAKER) in MGA
Ar25.71036816
1 Taker Protocol (TAKER) in MOP
P0.045456
1 Taker Protocol (TAKER) in MVR
0.0869346
1 Taker Protocol (TAKER) in MWK
MK9.86457702
1 Taker Protocol (TAKER) in MZN
MT0.3630798
1 Taker Protocol (TAKER) in NPR
रु0.79769598
1 Taker Protocol (TAKER) in PYG
40.296744
1 Taker Protocol (TAKER) in RWF
Fr8.233218
1 Taker Protocol (TAKER) in SBD
$0.04670604
1 Taker Protocol (TAKER) in SCR
0.07943436
1 Taker Protocol (TAKER) in SRD
$0.22551858
1 Taker Protocol (TAKER) in SVC
$0.04966068
1 Taker Protocol (TAKER) in SZL
L0.09824178
1 Taker Protocol (TAKER) in TMT
m0.01994382
1 Taker Protocol (TAKER) in TND
د.ت0.016653942
1 Taker Protocol (TAKER) in TTD
$0.03852396
1 Taker Protocol (TAKER) in UGX
Sh19.796088
1 Taker Protocol (TAKER) in XAF
Fr3.204648
1 Taker Protocol (TAKER) in XCD
$0.0153414
1 Taker Protocol (TAKER) in XOF
Fr3.204648
1 Taker Protocol (TAKER) in XPF
Fr0.579564
1 Taker Protocol (TAKER) in BWP
P0.08108214
1 Taker Protocol (TAKER) in BZD
$0.01142082
1 Taker Protocol (TAKER) in CVE
$0.54115368
1 Taker Protocol (TAKER) in DJF
Fr1.005714
1 Taker Protocol (TAKER) in DOP
$0.36182976
1 Taker Protocol (TAKER) in DZD
د.ج0.73962594
1 Taker Protocol (TAKER) in FJD
$0.01289814
1 Taker Protocol (TAKER) in GNF
Fr49.40499
1 Taker Protocol (TAKER) in GTQ
Q0.0434673
1 Taker Protocol (TAKER) in GYD
$1.1886744
1 Taker Protocol (TAKER) in ISK
kr0.698886

Per una comprensione più approfondita di Taker Protocol, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Taker Protocol

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Taker Protocol

Quanto vale oggi Taker Protocol (TAKER)?
Il prezzo in tempo reale di TAKER in USD è 0.005682 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TAKER in USD?
Il prezzo attuale di TAKER in USD è $ 0.005682. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Taker Protocol?
La capitalizzazione di mercato per TAKER è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TAKER?
La fornitura circolante di TAKER è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TAKER?
TAKER ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TAKER?
TAKER ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TAKER?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TAKER è $ 391.98K USD.
TAKER salirà quest'anno?
TAKER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TAKER per un'analisi più approfondita.
