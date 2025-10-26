Il prezzo in tempo reale di SEA WARS oggi è 0.0000000012 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SWAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SWAR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SEA WARS oggi è 0.0000000012 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SWAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SWAR su MEXC ora.

Logo SEA WARS

Valore SEA WARS (SWAR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SWAR:

$0.0000000012
$0.0000000012$0.0000000012
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di SEA WARS (SWAR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:15:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SEA WARS (SWAR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0000000011
$ 0.0000000011$ 0.0000000011
Min sulle 24h
$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016
Max sulle 24h

$ 0.0000000011
$ 0.0000000011$ 0.0000000011

$ 0.0000000016
$ 0.0000000016$ 0.0000000016

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-20.00%

-20.00%

Il prezzo in tempo reale di SEA WARS (SWAR) è $ 0.0000000012. Nelle ultime 24 ore, SWAR ha oscillato tra un minimo di $ 0.0000000011 e un massimo di $ 0.0000000016, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SWAR è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, SWAR è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -20.00% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SEA WARS (SWAR)

--
----

$ 10.89K
$ 10.89K$ 10.89K

$ 2.41K
$ 2.41K$ 2.41K

--
----

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000 2,005,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di SEA WARS è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 10.89K. La fornitura circolante di SWAR è --, con una fornitura totale di 2005000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.41K.

Cronologia dei prezzi di SEA WARS (SWAR) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di SEA WARS per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.0009999988-100.00%
60 giorni$ -0.0009999988-100.00%
90 giorni$ -0.0009999988-100.00%
Variazione del prezzo di SEA WARS di oggi

Oggi, SWAR ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di SEA WARS in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0009999988 (-100.00%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di SEA WARS in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SWAR ha registrato una variazione di $ -0.0009999988 (-100.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di SEA WARS in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.0009999988 (-100.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di SEA WARS (SWAR)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di SEA WARS.

Che cos'è SEA WARS (SWAR)

Sea Wars è un gioco multiplayer di strategia e battaglia ambientato nelle profondità dell'oceano.

SEA WARS è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SEA WARS in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SWAR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su SEA WARS sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SEA WARS fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di SEA WARS (USD)

Quanto varrà SEA WARS (SWAR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SEA WARS (SWAR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SEA WARS.

Controlla subito la previsione del prezzo di SEA WARS!

Economia del token di SEA WARS (SWAR)

Comprendere l'economia del token di SEA WARS (SWAR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SWAR!

Come acquistare SEA WARS (SWAR)

Stai cercando come acquistare SEA WARS? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente SEA WARS su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SWAR in valute locali

Risorsa SEA WARS

Per una comprensione più approfondita di SEA WARS, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale SEA WARS
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SEA WARS

Quanto vale oggi SEA WARS (SWAR)?
Il prezzo in tempo reale di SWAR in USD è 0.0000000012 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SWAR in USD?
Il prezzo attuale di SWAR in USD è $ 0.0000000012. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SEA WARS?
La capitalizzazione di mercato per SWAR è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SWAR?
La fornitura circolante di SWAR è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SWAR?
SWAR ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SWAR?
SWAR ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di SWAR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SWAR è $ 10.89K USD.
SWAR salirà quest'anno?
SWAR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SWAR per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

