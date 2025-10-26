Il prezzo in tempo reale di Stray Dog oggi è 0.001748 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi STRAYDOG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di STRAYDOG su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Stray Dog oggi è 0.001748 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi STRAYDOG a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di STRAYDOG su MEXC ora.

Valore Stray Dog (STRAYDOG)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in STRAYDOG:

$0.001748
-1.52%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Stray Dog (STRAYDOG)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:00:22 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Stray Dog (STRAYDOG) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.001724
Min sulle 24h
$ 0.001788
Max sulle 24h

$ 0.001724
$ 0.001788
--
--
0.00%

-1.52%

-28.80%

-28.80%

Il prezzo in tempo reale di Stray Dog (STRAYDOG) è $ 0.001748. Nelle ultime 24 ore, STRAYDOG ha oscillato tra un minimo di $ 0.001724 e un massimo di $ 0.001788, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di STRAYDOG è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, STRAYDOG è variato del 0.00% nell'ultima ora, del -1.52% nelle 24 ore e del -28.80% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Stray Dog (STRAYDOG)

--
$ 53.64K
$ 0.00
--
--
ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Stray Dog è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 53.64K. La fornitura circolante di STRAYDOG è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Stray Dog (STRAYDOG) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Stray Dog per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00002698-1.52%
30 giorni$ -0.003151-64.32%
60 giorni$ -0.001752-50.06%
90 giorni$ -0.001752-50.06%
Variazione del prezzo di Stray Dog di oggi

Oggi, STRAYDOG ha registrato una variazione di $ -0.00002698 (-1.52%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Stray Dog in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.003151 (-64.32%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Stray Dog in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, STRAYDOG ha registrato una variazione di $ -0.001752 (-50.06%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Stray Dog in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.001752 (-50.06%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Stray Dog (STRAYDOG)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Stray Dog.

Che cos'è Stray Dog (STRAYDOG)

Smarrito, ma mai perso.

Stray Dog è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Stray Dog in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di STRAYDOG per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Stray Dog sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Stray Dog fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Stray Dog (USD)

Quanto varrà Stray Dog (STRAYDOG) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Stray Dog (STRAYDOG) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Stray Dog.

Controlla subito la previsione del prezzo di Stray Dog!

Economia del token di Stray Dog (STRAYDOG)

Comprendere l'economia del token di Stray Dog (STRAYDOG) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token STRAYDOG!

Come acquistare Stray Dog (STRAYDOG)

Stai cercando come acquistare Stray Dog? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Stray Dog su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

STRAYDOG in valute locali

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Stray Dog

Quanto vale oggi Stray Dog (STRAYDOG)?
Il prezzo in tempo reale di STRAYDOG in USD è 0.001748 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da STRAYDOG in USD?
Il prezzo attuale di STRAYDOG in USD è $ 0.001748. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Stray Dog?
La capitalizzazione di mercato per STRAYDOG è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di STRAYDOG?
La fornitura circolante di STRAYDOG è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di STRAYDOG?
STRAYDOG ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di STRAYDOG?
STRAYDOG ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di STRAYDOG?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per STRAYDOG è $ 53.64K USD.
STRAYDOG salirà quest'anno?
STRAYDOG potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di STRAYDOG per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:00:22 (UTC+8)

