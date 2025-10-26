Il prezzo in tempo reale di SHARDS oggi è 0.003498 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SHARD a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SHARD su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SHARDS oggi è 0.003498 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SHARD a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SHARD su MEXC ora.

Logo SHARDS

Valore SHARDS (SHARD)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SHARD:

$0.003498
$0.003498$0.003498
+0.14%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di SHARDS (SHARD)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:58:07 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SHARDS (SHARD) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.003472
$ 0.003472$ 0.003472
Min sulle 24h
$ 0.003566
$ 0.003566$ 0.003566
Max sulle 24h

$ 0.003472
$ 0.003472$ 0.003472

$ 0.003566
$ 0.003566$ 0.003566

--
----

--
----

+0.17%

+0.14%

-35.25%

-35.25%

Il prezzo in tempo reale di SHARDS (SHARD) è $ 0.003498. Nelle ultime 24 ore, SHARD ha oscillato tra un minimo di $ 0.003472 e un massimo di $ 0.003566, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SHARD è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, SHARD è variato del +0.17% nell'ultima ora, del +0.14% nelle 24 ore e del -35.25% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SHARDS (SHARD)

--
----

$ 65.62K
$ 65.62K$ 65.62K

$ 3.50M
$ 3.50M$ 3.50M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di SHARDS è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 65.62K. La fornitura circolante di SHARD è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 3.50M.

Cronologia dei prezzi di SHARDS (SHARD) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di SHARDS per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00000489+0.14%
30 giorni$ -0.002124-37.79%
60 giorni$ -0.002302-39.69%
90 giorni$ -0.003122-47.17%
Variazione del prezzo di SHARDS di oggi

Oggi, SHARD ha registrato una variazione di $ +0.00000489 (+0.14%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di SHARDS in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.002124 (-37.79%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di SHARDS in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SHARD ha registrato una variazione di $ -0.002302 (-39.69%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di SHARDS in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.003122 (-47.17%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di SHARDS (SHARD)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di SHARDS.

Che cos'è SHARDS (SHARD)

SHARDS is the native utility token of Shards Protocol. It powers the infrastructure for verifiable identity, reputation-based rewards, and user-aligned governance across Web3. More than just a medium of exchange, SHARDS is the fuel behind a new recognition-based economy—where your contribution, not your captured attention, determines your access and upside.

SHARDS è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SHARDS in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SHARD per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su SHARDS sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SHARDS fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di SHARDS (USD)

Quanto varrà SHARDS (SHARD) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SHARDS (SHARD) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SHARDS.

Controlla subito la previsione del prezzo di SHARDS!

Economia del token di SHARDS (SHARD)

Comprendere l'economia del token di SHARDS (SHARD) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SHARD!

Come acquistare SHARDS (SHARD)

Stai cercando come acquistare SHARDS? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente SHARDS su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SHARD in valute locali

Risorsa SHARDS

Per una comprensione più approfondita di SHARDS, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale SHARDS
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SHARDS

Quanto vale oggi SHARDS (SHARD)?
Il prezzo in tempo reale di SHARD in USD è 0.003498 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SHARD in USD?
Il prezzo attuale di SHARD in USD è $ 0.003498. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SHARDS?
La capitalizzazione di mercato per SHARD è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SHARD?
La fornitura circolante di SHARD è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SHARD?
SHARD ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SHARD?
SHARD ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di SHARD?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SHARD è $ 65.62K USD.
SHARD salirà quest'anno?
SHARD potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SHARD per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:58:07 (UTC+8)

Disclaimer

Calcolatore SHARD in USD

Importo

SHARD
SHARD
USD
USD

1 SHARD = 0.003498 USD

Fai trading di SHARD

SHARD/USDT
$0.003498
$0.003498$0.003498
+0.14%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

