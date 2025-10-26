Il prezzo in tempo reale di SharpLink Gaming oggi è 14.02 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SBETON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SBETON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SharpLink Gaming oggi è 14.02 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SBETON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SBETON su MEXC ora.

Logo SharpLink Gaming

Valore SharpLink Gaming (SBETON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SBETON:

$14.02
$14.02$14.02
+0.50%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di SharpLink Gaming (SBETON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:10 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SharpLink Gaming (SBETON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 13.79
$ 13.79$ 13.79
Min sulle 24h
$ 14.08
$ 14.08$ 14.08
Max sulle 24h

$ 13.79
$ 13.79$ 13.79

$ 14.08
$ 14.08$ 14.08

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.90058678956203
$ 12.90058678956203$ 12.90058678956203

+0.57%

+0.50%

-2.91%

-2.91%

Il prezzo in tempo reale di SharpLink Gaming (SBETON) è $ 14.02. Nelle ultime 24 ore, SBETON ha oscillato tra un minimo di $ 13.79 e un massimo di $ 14.08, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SBETON è $ 19.465904770814774, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 12.90058678956203.

In termini di performance a breve termine, SBETON è variato del +0.57% nell'ultima ora, del +0.50% nelle 24 ore e del -2.91% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SharpLink Gaming (SBETON)

No.2833

$ 245.21K
$ 245.21K$ 245.21K

$ 56.19K
$ 56.19K$ 56.19K

$ 245.21K
$ 245.21K$ 245.21K

17.49K
17.49K 17.49K

17,489.69368852
17,489.69368852 17,489.69368852

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di SharpLink Gaming è $ 245.21K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.19K. La fornitura circolante di SBETON è 17.49K, con una fornitura totale di 17489.69368852. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 245.21K.

Cronologia dei prezzi di SharpLink Gaming (SBETON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di SharpLink Gaming per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0698+0.50%
30 giorni$ -2.3-14.10%
60 giorni$ +4.02+40.20%
90 giorni$ +4.02+40.20%
Variazione del prezzo di SharpLink Gaming di oggi

Oggi, SBETON ha registrato una variazione di $ +0.0698 (+0.50%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di SharpLink Gaming in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -2.3 (-14.10%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di SharpLink Gaming in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SBETON ha registrato una variazione di $ +4.02 (+40.20%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di SharpLink Gaming in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +4.02 (+40.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di SharpLink Gaming (SBETON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di SharpLink Gaming.

Che cos'è SharpLink Gaming (SBETON)

SharpLink Gaming è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SharpLink Gaming in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SBETON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su SharpLink Gaming sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SharpLink Gaming fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di SharpLink Gaming (USD)

Quanto varrà SharpLink Gaming (SBETON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SharpLink Gaming (SBETON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SharpLink Gaming.

Controlla subito la previsione del prezzo di SharpLink Gaming!

Economia del token di SharpLink Gaming (SBETON)

Comprendere l'economia del token di SharpLink Gaming (SBETON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SBETON!

Come acquistare SharpLink Gaming (SBETON)

Stai cercando come acquistare SharpLink Gaming? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente SharpLink Gaming su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SBETON in valute locali

1 SharpLink Gaming (SBETON) in VND
368,936.3
1 SharpLink Gaming (SBETON) in AUD
A$21.4506
1 SharpLink Gaming (SBETON) in GBP
10.515
1 SharpLink Gaming (SBETON) in EUR
12.0572
1 SharpLink Gaming (SBETON) in USD
$14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MYR
RM59.1644
1 SharpLink Gaming (SBETON) in TRY
587.9988
1 SharpLink Gaming (SBETON) in JPY
¥2,131.04
1 SharpLink Gaming (SBETON) in ARS
ARS$20,894.1462
1 SharpLink Gaming (SBETON) in RUB
1,116.1322
1 SharpLink Gaming (SBETON) in INR
1,231.0962
1 SharpLink Gaming (SBETON) in IDR
Rp233,666.5732
1 SharpLink Gaming (SBETON) in PHP
823.675
1 SharpLink Gaming (SBETON) in EGP
￡E.667.4922
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BRL
R$75.4276
1 SharpLink Gaming (SBETON) in CAD
C$19.628
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BDT
1,713.244
1 SharpLink Gaming (SBETON) in NGN
20,467.097
1 SharpLink Gaming (SBETON) in COP
$54,340.9592
1 SharpLink Gaming (SBETON) in ZAR
R.241.9852
1 SharpLink Gaming (SBETON) in UAH
585.8958
1 SharpLink Gaming (SBETON) in TZS
T.Sh.34,875.5912
1 SharpLink Gaming (SBETON) in VES
Bs2,972.24
1 SharpLink Gaming (SBETON) in CLP
$13,192.82
1 SharpLink Gaming (SBETON) in PKR
Rs3,939.1994
1 SharpLink Gaming (SBETON) in KZT
7,549.77
1 SharpLink Gaming (SBETON) in THB
฿457.753
1 SharpLink Gaming (SBETON) in TWD
NT$432.3768
1 SharpLink Gaming (SBETON) in AED
د.إ51.4534
1 SharpLink Gaming (SBETON) in CHF
Fr11.0758
1 SharpLink Gaming (SBETON) in HKD
HK$108.7952
1 SharpLink Gaming (SBETON) in AMD
֏5,369.5198
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MAD
.د.م129.2644
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MXN
$258.669
1 SharpLink Gaming (SBETON) in SAR
ريال52.575
1 SharpLink Gaming (SBETON) in ETB
Br2,117.1602
1 SharpLink Gaming (SBETON) in KES
KSh1,811.2438
1 SharpLink Gaming (SBETON) in JOD
د.أ9.94018
1 SharpLink Gaming (SBETON) in PLN
51.173
1 SharpLink Gaming (SBETON) in RON
лв61.2674
1 SharpLink Gaming (SBETON) in SEK
kr131.788
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BGN
лв23.5536
1 SharpLink Gaming (SBETON) in HUF
Ft4,703.009
1 SharpLink Gaming (SBETON) in CZK
293.1582
1 SharpLink Gaming (SBETON) in KWD
د.ك4.29012
1 SharpLink Gaming (SBETON) in ILS
45.9856
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BOB
Bs96.738
1 SharpLink Gaming (SBETON) in AZN
23.834
1 SharpLink Gaming (SBETON) in TJS
SM129.4046
1 SharpLink Gaming (SBETON) in GEL
37.9942
1 SharpLink Gaming (SBETON) in AOA
Kz12,862.3686
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BHD
.د.ب5.27152
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BMD
$14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) in DKK
kr90.0084
1 SharpLink Gaming (SBETON) in HNL
L366.4828
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MUR
638.3306
1 SharpLink Gaming (SBETON) in NAD
$241.9852
1 SharpLink Gaming (SBETON) in NOK
kr140.3402
1 SharpLink Gaming (SBETON) in NZD
$24.2546
1 SharpLink Gaming (SBETON) in PAB
B/.14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) in PGK
K59.0242
1 SharpLink Gaming (SBETON) in QAR
ر.ق51.0328
1 SharpLink Gaming (SBETON) in RSD
дин.1,415.1788
1 SharpLink Gaming (SBETON) in UZS
soʻm170,975.5824
1 SharpLink Gaming (SBETON) in ALL
L1,163.66
1 SharpLink Gaming (SBETON) in ANG
ƒ25.0958
1 SharpLink Gaming (SBETON) in AWG
ƒ25.0958
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BBD
$28.04
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BAM
KM23.5536
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BIF
Fr41,344.98
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BND
$18.0858
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BSD
$14.02
1 SharpLink Gaming (SBETON) in JMD
$2,248.107
1 SharpLink Gaming (SBETON) in KHR
56,532.145
1 SharpLink Gaming (SBETON) in KMF
Fr5,944.48
1 SharpLink Gaming (SBETON) in LAK
304,782.6026
1 SharpLink Gaming (SBETON) in LKR
රු4,257.4534
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MDL
L238.1998
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MGA
Ar63,438.8176
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MOP
P112.16
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MVR
214.506
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MWK
MK24,340.2622
1 SharpLink Gaming (SBETON) in MZN
MT895.878
1 SharpLink Gaming (SBETON) in NPR
रु1,968.2678
1 SharpLink Gaming (SBETON) in PYG
99,429.84
1 SharpLink Gaming (SBETON) in RWF
Fr20,314.98
1 SharpLink Gaming (SBETON) in SBD
$115.2444
1 SharpLink Gaming (SBETON) in SCR
195.9996
1 SharpLink Gaming (SBETON) in SRD
$556.4538
1 SharpLink Gaming (SBETON) in SVC
$122.5348
1 SharpLink Gaming (SBETON) in SZL
L242.4058
1 SharpLink Gaming (SBETON) in TMT
m49.2102
1 SharpLink Gaming (SBETON) in TND
د.ت41.09262
1 SharpLink Gaming (SBETON) in TTD
$95.0556
1 SharpLink Gaming (SBETON) in UGX
Sh48,845.68
1 SharpLink Gaming (SBETON) in XAF
Fr7,907.28
1 SharpLink Gaming (SBETON) in XCD
$37.854
1 SharpLink Gaming (SBETON) in XOF
Fr7,907.28
1 SharpLink Gaming (SBETON) in XPF
Fr1,430.04
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BWP
P200.0654
1 SharpLink Gaming (SBETON) in BZD
$28.1802
1 SharpLink Gaming (SBETON) in CVE
$1,335.2648
1 SharpLink Gaming (SBETON) in DJF
Fr2,481.54
1 SharpLink Gaming (SBETON) in DOP
$892.7936
1 SharpLink Gaming (SBETON) in DZD
د.ج1,824.9834
1 SharpLink Gaming (SBETON) in FJD
$31.8254
1 SharpLink Gaming (SBETON) in GNF
Fr121,903.9
1 SharpLink Gaming (SBETON) in GTQ
Q107.253
1 SharpLink Gaming (SBETON) in GYD
$2,932.984
1 SharpLink Gaming (SBETON) in ISK
kr1,724.46

Risorsa SharpLink Gaming

Per una comprensione più approfondita di SharpLink Gaming, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale SharpLink Gaming
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SharpLink Gaming

Quanto vale oggi SharpLink Gaming (SBETON)?
Il prezzo in tempo reale di SBETON in USD è 14.02 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SBETON in USD?
Il prezzo attuale di SBETON in USD è $ 14.02. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SharpLink Gaming?
La capitalizzazione di mercato per SBETON è $ 245.21K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SBETON?
La fornitura circolante di SBETON è 17.49K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SBETON?
SBETON ha raggiunto un prezzo ATH di 19.465904770814774 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SBETON?
SBETON ha visto un prezzo ATL di 12.90058678956203 USD.
Qual è il volume di trading di SBETON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SBETON è $ 56.19K USD.
SBETON salirà quest'anno?
SBETON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SBETON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:10 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

