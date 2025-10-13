Maggiori informazioni su RESCUE
Economia del token di PROJECT RESCUE (RESCUE)
Economia del token e analisi del prezzo di PROJECT RESCUE (RESCUE)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per PROJECT RESCUE (RESCUE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su PROJECT RESCUE RESCUE
Project Rescue unisce decenni di esperienza nella risposta ai disastri con la tecnologia blockchain all'avanguardia e la finanza decentralizzata (DeFi) per presentare $RESCUE, un token che: supporta le operazioni di soccorso globali e gli sforzi di preparazione ai disastri, permette alle persone di investire in iniziative concrete e di impatto volte a costruire community più sicure e resilienti, promuove una community globale unita dalla visione di sicurezza e resilienza.
Economia del token di PROJECT RESCUE (RESCUE): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di PROJECT RESCUE (RESCUE) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token RESCUE che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token RESCUE possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di RESCUE, esplora il prezzo in tempo reale del token RESCUE!
Come acquistare RESCUE
Vuoi aggiungere PROJECT RESCUE (RESCUE) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di RESCUE, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di PROJECT RESCUE (RESCUE)
L'analisi della cronologia dei prezzi di RESCUE aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di RESCUE
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi RESCUE? La nostra pagina di previsione dei prezzi di RESCUE combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
